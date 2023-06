Due Incidenti Stradali Senza Gravi Conseguenze, Carabinieri Accertano le Cause

Due incidenti stradali, per fortuna senza gravi conseguente per le persone coinvolte, quelli avvenuti nel primo pomeriggio di ieri sulle strade maremmane. Nel comune di Castell’Azzara un uomo, per cause in corso di accertamento sa parte dei carabinieri, è uscito di strada col furgone. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, che erano stati avvertiti da altri automobilisti in transito, considerato che l’uomo era già stato preso in consegna dal personale sanitario ed appartenente senza ferite visibili, ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. Il secondo incidente è avvenuto nel comune di Capalbio sulla Provinciale 75 che da Capalbio conduce a Pescia Fiorentina. Due uomini, a bordo di un furgone che trasportava materiale da catering, per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri, è uscito di strada abbattendo una pianta ad alto fusto. Lievi ferite per i due occupanti. La squadra ha provveduto a rimuovere la pianta. Sul posto anche il personale del 118.