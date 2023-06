Due incidenti stradali Illesi i conducenti

Una domenica di incidenti in Maremma. Ieri mattina una Volkswagen Golf è finita sul marciapiede, incastrandosi tra le transenne che delimitano il passaggio dei pedoni dal muro dei negozi. L’episodio è accaduto all’incrocio tra via Roma, via Trieste e Via aurelia Nord. Dai primi rilievi degli agenti della polizia, che sono giunti sul posto per ricostruire quanto accaduto, il conducente viaggiava a velocità elevata, sulla curva ha perso il controllo dell’auto, che è finita dritta sul marciapiede, incastrandosi tra le transenne e il muro del negozio che si trova in via Aurelia Nord. La persona che era alla guida del mezzo non è rimasta ferita.

Intorno alle 6 di ieri mattina, invece si è verificato un altro incidente, questa volta fuori dal centro. Un’auto, per cause in corso di accertamento, si è cappottata sull’Aurelia, all’altezza di Banditella. Il conducente, fortunatamente, è uscito da solo dall’auto, è stato visitato dai sanitari del 118 ed è stato medicato sul posto.