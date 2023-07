Due giorni di arte a cana

Dopo l’inaugurazione "Lightness & Colors" entra nel vivo e per domani e domenica propone due giorni di live art. Dalle 11 alle 16 Ad animare la piazza di Cana sarà l’evento "Colors Ceramics e textile", organizzato dall’Industria Colorobbia con due artisti ceramisti, Silvano Baia e Simone Lepri (decoratore) che decoreranno dal vivo manufatti in ceramica, pezzi unici che saranno messi in vendita. La bottega ‘Torre d’Arte’ organizza invece la decorazione in diretta di un foulard di seta da parte dell’artista "Skim", già loro collaboratore. L’incasso delle vendite degli oggetti sarà devoluto alla Croce Rossa di Roccalbegna.