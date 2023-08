Due giorni di appuntamenti Rioni in mare per il Palietto Oggi lo stendardo, domani la sfida

Tocca al Palietto. Gli eventi legati al Palio Marinaro dell’Argentario entrano nel vivo con le festività legate al Santo Patrono. Oggi alle 18.30 si terrà la presentazione dello stendardo del Palio nella chiesa dedicata a Santo Stefano, mentre alle 21.30 avrà luogo la tradizionale processione. Domani, dalle 11.15 ci sarà la messa officiata dal vescovo dopodiché, dalle 18, gli equipaggi giovanili del Palietto si prepareranno ad affrontare la gara sui 2400 metri, che partirà al calar del sole.

L’armo da battere sarà quello della Pilarella, che si è aggiudicato la scorsa edizione e che si presenta con Andrea Moretti al timone, Niccolò Sabatini al primo remo, Stefano Capitani al secondo, Tommaso Infetti al terzo e Michele Rosi al quarto. Quello della Croce con Niccolò Giovani al timone, Andrea Benedetti al primo remo, Federico Rosi al secondo, Giacomo Rosi al terzo e Alex Jr Ciarcia al quarto. Quello della Fortezza con Davide Giovani al timone, Andrea Amato, Patrizio Lacchini, Salvatore Castello e Simone Picchianti. Quello del Valle schiera Riccardo Loffredo al timone, Alessandro Bucci al primo remo, Manuel Capitani al secondo, Riccardo Schiano al terzo e Tommaso Bianchini al quarto.

Sono state organizzate dai quattro rioni le cene che avverranno all’interno delle rispettive piazze. Sabato sarà il turno di Valle e Pilarella, mentre il giorno seguente toccherà a Croce e Fortezza. E poi via verso l’80esimo Palio Marinaro dell’Argentario: il 12 agosto alle 21 spazio al corteo storico di Argentario Vivo, con la lettura del bando di sfida. Il 13 alle 19 misurazione dei remi e dei timoni, mentre alle 21.30 in piazza delle Meraviglie verranno presentati gli equipaggi. Lunedì 14, alle 18, santa messa e benedizione degli armi, mentre alle 21.30 spazio alla processione dell’Assunta. Per arrivare al 15 agosto, quando alle 17 partirà la sfilata dei rioni e, quando il sole sarà basso sullo Stadio di Turchese, i quattro equipaggi si sfideranno per la conquista del drappo e, nel caso della Pilarella, anche per la Coppa d’Oro, trofeo che si aggiudica chi vince tre edizioni consecutive. La giornata del 16 sarà poi dedicata al Paliotto, mentre alle 22 ci sarà la premiazione del timone d’argento e della miglior sfilata, con la banda Ivo Baffigi che allieterà la serata prima della tombolata prevista alle 23.

Andrea Capitani