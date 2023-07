Due giorni con "Nuvole" In scena la Commedia di Aristofane

Dopo i primi due sold-out, "Nuvole", la nuova produzione della giovane compagnia teatrale grossetana "Confine Zero", arriva per quattro repliche al Parco Archeologico di Roselle. La commedia tratta dal classico di Aristofane sarà in scena oggi e domani e il 4 e 5 agosto alle 21. Ad essere raccontata è la storia eterna di un padre e un figlio che non si capiscono, di una famiglia oppressa dai debiti e di una risoluzione che ha dell’incredibile: rivolgersi direttamente al grande filosofo Socrate per imparare il discorso più ingiusto.