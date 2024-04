Due fiere in una. Madonnino e Game Fair. Zootecnia in vetrina anche per imparare

Faccia a faccia con il mondo della zootecnia. In alto il concetto di informazione e tutela delle razze zootecniche, specialmente locali, meno commerciali e in via d’estinzione. Attesa quasi finita per la quarantaquattresima edizione della Fiera del Madonnino insieme al Game Fair giunto ormai alla trentesima edizione che richiameranno di nuovo migliaia di visitatori con il più grande evento outdoor del territorio nazionale dal 25 al 28 aprile. Non solo agricoltura, esposizioni di macchinari agricoli, valorizzazione dei prodotti alimentari e vivaismo. Ma un grande spazio dedicato alla zootecnia con mostre, rassegne, progetti per i più piccoli e focus sul patrimonio delle razze locali grazie alla collaborazione con Arat, l’associazione regionale allevatori Toscana. Una vetrina informativa zootecnica dedicata alle biodiversità e anche ai più piccoli con la fattoria didattica.

Per comprendere l’importanza del settore, basta considerare che l’ottanta per cento del patrimonio zootecnico regionale è rappresentato da quello della Maremma. Quale miglior occasione, se non la Fiera del Madonnino per toccare con mano questo mondo da salvaguardare e soprattutto da conoscere? Alcune delle quali che rappresentano la biodiversità locale sono però a rischio estinzione seppur rappresenti un patrimonio storico e culturale invece da tutelare. Per i bovini si può citare la Calbana, Garfagnina, Maremmana, Pisana, Pontremolese, Romagnola, oltre alle ovi-capirine, equine e asinine. Inoltre saranno presenti anche le più diffuse come le razze bovine Limousine e Chianina e la cinta senese per i suini. Così, entreranno in gioco i più piccoli, che potranno avvicinarsi alle razze animali proposte dall’Arpat, tutte iscritte al libro genealogico, per comprendere gli animali a pieno, nel loro mondo fatto di tanti gesti dimostrativi, da cogliere.

"Nella fattoria didattica – spiega Andrea Begliomini di Arat – saranno presenti tecnici specializzati e illustreranno i percorsi didattici. Saranno disponibili anche per l’illustrazione delle peculiarità delle razze rappresentate. Cercheremo di dare un’idea di cosa sta succedendo in ambito zootecnico soprattutto a Grosseto".

"Puntiamo – spiega il sindaco Anfonfrancesco Vivarelli Colonna – a cercare il filo conduttore tra le peculiarità del nostro territorio come l’agricoltura, tradizione, zootecnia alle nuove generazioni, le quali tendono a disconoscere le nostre caratteristiche e tradizioni. Per cui dobbiamo adottare contromisure di sensibilizzazione, informazione e formazione affinché possano essere tramandati quei valori che hanno formato la nostra Maremma. L’Italia in termini di patrimonio di biodiversità ne custodisce il 65%. Siamo il Paese campione di biodiversità".

"Abbiamo – afferma il direttore di Grosseto Fiere Carlo Pacini – ancora tante cose che bollono in pentola. I dati sono eloquenti, la zootecnia regionale è prevalentemente in Maremma".

Come preannunciato da Pacini, mancano alcune rifiniture e per cui basterà aspettare solo qualche giorno per il programma fieristico. Una novità, venerdì 26 aprile il prezzo del biglietto sarà dimezzato.