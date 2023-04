Due esposizioni Prima la "Greenway" poi personale di Giorgi

A "Cassero in Arte", la rassegna culturale promossa ed organizzata dall’Istituzione "Le Mura" del Comune di Grosseto, arrivano due mostre da non perdere. Da domani al 2 maggio alle Casette Cinquecentesche del Baluardo Fortezza sarà esposta la mostra "Greenway" con le tavole vincitrici del concorso relativo al progetto della Greeenway di via de Barberi e una selezione delle proposte delle altre ditte che hanno partecipato al concorso. L’intervento, che godrà del finanziamento del Pinqua, porterà alla nascita di un’area verde di collegamento tra il centro storico e l’area del fiume Ombrone. Un progetto che migliorerà la vivibilità di un asse viario tra i più frequentati di Grosseto, sia da studenti che da residenti, con l’ampliazione di servizi, aree verdi e sostenibili. C’è grande attesa, poi, per la mostra d’arte "Paolo Giorgi. Opere recenti" che resterà aperta dal 27 aprile al 28 maggio al Cassero. È la seconda volta che il lavoro di Paolo Giorgi viene esposto al Cassero. La prima fu nel lontano 1991 quando un suo ciclo di dipinti "Il crepuscolo delle fate", trasferito qui dal Museo del Folklore di Roma.