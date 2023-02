Due escursioni a Giannutri Iscrizioni già aperte

Esperienza a contatto con la natura di Giannutri. Due proposte di escursione speciale organizzate dall’Ente Parco il 19 marzo e il 24 aprile, con visita dell’area archeologica della Villa Romana e trekking naturalistico con le guide. Una proposta che consente al visitatore di scoprire tutti i tesori della più meridionale delle isole dell’Arcipelago, sulla quale il Parco sta lavorando per migliorarne la fruizione e i suoi servizi. È possibile prenotare direttamente su www.parcoarcipelago.infogiannutri il passaggio in motonave, l’escursione e la visita al sito archeologico della Villa Romana dei Domizi Enobarbi, arricchito da nuovi elementi archeologici oggetto di recenti restauri.

Il costo sarà di 60 euro per il biglietto intero, 40 il ridotto per i ragazzi dai 5 ai 12 anni e gratuito per i bambini da 0 a 4 anni. Sarà possibile prenotare e acquistare online tutti i servizi del Parco. Rimane comunque a disposizione l’ufficio Info Park al numero 0565-908231 e alla mail [email protected]