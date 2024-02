Due encomi. Uno al compianto. Luca Ovi

Riconoscimenti solenni ad alcuni agenti della Polizia municipale. Sono stati consegnati ,durante la cerimonia dei 175 anni del corpo di polizia locale, due encomi solenni dal sindaco Vivarelli Colonna e dal comandante Pasquini. Grande emozione nella consegna dell’encomio alla memoria del compianto assistente scelto Luca Ovi per il lavoro da lui svolto nel rispetto e rigore, che si aggiungono alle qualità umane di affidabilità cortesia, rendendo "lodevole l’attività di pubblico dipendente nel clima di collaborazione e condivisione per la colllettività". Il suo impegno ha permesso l’esecuzione di 125 accertamenti edilizi e ambientali, che hanno condotto a 2 sequestri preventivi di manufatti abusivi e di un mezzo utilizzato per il trasporto di amianto, consentendo di deferire all’autorità giudiziaria 87 persone. A ritirare il riconoscimento il figlio Gianmarco.

Per i risultati raggiunti consegnato l’encomio anche al Nucleo operativo di sicurezza urbana. Negli ultimi anni, dopo vari interventi nel territorio grossetano il Nucleo operativo ha compiuto 96 sequestri di sostanze stupefacenti, consentendo di sequestrare circa 650 grammi di sostanza. Sono state deferitete quindi all’autorità giudiziaria 70 persone di varia nazionalità, per i reati di spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di terreni e fabbricati o per immigrazione clandestina. Gli agenti, a seguito di numerosi appostamenti e interventi, anche all’interno di immobili abbandonati, e con il supporto delle unità cinofile in dotazione al Comando, hanno dimostrato "un alto intuito operativo e senso del dovere, travalicando l’ordinario compimento dei doveri di ufficio, in un contesto di rischio molto elevato".

M.V.G.