Due di Noi" al Polo culturale Le Clarisse, un tuffo nella musica dei favolosi anni '60!"

Un tuffo nella musica dei magici anni ‘60 con i "Due di noi" al Polo culturale Le Clarisse. Anche la musica accompagna la mostra "I favolosi anni 60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi" in esposizione nella struttura museale di via Vinzaglio: oggi dalle 17 alle 20, nella chiesa dei Bigi andrà in scena uno degli eventi collaterali organizzati da Fondazione Grosseto Cultura nell’ambito della mostra, che rientra nel progetto Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cr Firenze. Il biglietto costa 5 euro (ridotto 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). Info 0564 488066.