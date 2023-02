Due collette dalla Diocesi per Siria e Turchia

"Aiutiamo ad aiutare" è lo slogan adottato dalla diocesi di Grosseto per lanciare due distinte collette a sostegno delle popolazioni di Siria e Turchia tragicamente colpite dal devastante terremoto che ha già provocato oltre 40mila vittime accertate, senza contare i dispersi e i bambini rimasti orfani. "La Chiesa italiana si è mobilitata fin dalle prime ore, stanziando immediatamente 500mila euro e poi promuovendo altre iniziative – spiega don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto - Come Diocesi abbiamo atteso di capire quali fossero le indicazioni di Caritas italiana, per convogliare gli sforzi. E nei giorni scorsi il Vescovo insieme al collegio dei consultori ha deciso di dedicare due giornate a sostegno delle popolazioni colpite. Si sta entrando nella quaresima, tempo privilegiato per intensificare la preghiera, la mortificazione e la rinuncia non fini a se stesse ma orientate alla carità. Ed è per questo che la prima delle due giornate di carità per le popolazioni terremotate si terrà il mercoledi delle Ceneri, il 22 febbraio. In tutte le Messe delle nostre comunità parrocchiali sarà effettuata una raccolta in denaro da destinare alla Siria, in modo particolare alla martoriata Aleppo, dove i frati francescani, con i quali la nostra Diocesi è in rapporto da anni, stanno lavorando alacremente per non lasciare sole le tante famiglie, già in profonda difficoltà a causa di dodici anni di conflitto. Il vescovo Giovanni ha affidato al vescovo emerito Rodolfo il compito di curare questa raccolta, in collaborazione con la Custodia di Terra Santa, di cui fa parte anche la Siria". La diocesi di Grosseto negli ultimi anni ha tenuto rapporti di fraternità molto stretti con la città siriana, simbolo della guerra civile, grazie soprattutto all’iniziativa "Una luce per Aleppo", che ha permesso di raccogliere aiuti economici inviati in più tranches ai frati. Ora, di fronte a questa nuova emergenza, è sembrato giusto dare un altro segnale di vicinanza fattiva con la raccolta del mercoledi delle ceneri. Il 25-26 marzo, poi, tutte le parrocchie aderiranno alla colletta nazionale promossa dalla Cei come "segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite". "Esortiamo tutti a lasciarsi coinvolgere in questi due segni – conclude il vicario generale – invitando anche i catechisti a sensibilizzare i bambini e i ragazzi". Per ogni utile informazione si chiede di far riferimento all’ufficio economato della Diocesi (0564 24588; [email protected]) o inviare una email a [email protected]