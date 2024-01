Due cartoni animati al cinema Stella

La Befana vien di notte, ma al cinema Stella arriva oggi alle 15.30 per portare ai più piccoli qualche dolcetto e due brevi cartoni animati: "La chiocciolina e la balena" e "Zog e i medici volanti" (ingresso 5 euro). Due nuovi splendidi adattamenti animati tratti degli amatissimi albi illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler. In "Zog e i medici volanti", la principessa Sabrina, ormai diventata medico, gira il mondo in sella al draghetto Zog per curare chi ha bisogno, almeno fino a quando il prepotente zio Re non decide di fermarla per ricondurla al destino di docile nobildonna che ha immaginato per lei. Ne "La chiocciolina e la balena", una piccola lumaca di mare si annoia sulla roccia di un vecchio porto e sogna di viaggiare per il mondo. Un giorno, una grande balena si offre di portarla in viaggio attraverso le acque dell’oceano tra animali minacciosi e tempeste spaventose. La storia di un’odissea subacquea e dell’inconsueta amicizia tra due abitanti del mare così diversi tra loro eppure pronti a tutto per prendersi cura l’uno dell’altro. I due cartoni sono stati recentemente restaurati dalla Cineteca di Bologna e questa proiezione vorrebbe essere l’avvio di uno spazio al Cinema Stella dedicato ai bambini con piccoli gioielli dell’animazione che non si vedono. Alle 17 e alle 21.15 il programma prevede la proiezione di “Perfect days” di Wim Wenders.