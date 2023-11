Draoli: "Ora una nuova programmazione"

Sanità in affanno. In tutti gli ambiti. Anche gli infermieri reclamano azioni forti. "Come Ordine non abbiamo numeri complessivi e completi sulla carenza organica di personale infermieristico, ma abbiamo la contezza che non esiste, in questo momento, un servizio territoriale o un reparto ospedaliero che non soffra la carenza di una o due unità – inizia Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – C’è un bisogno forte, che si aggiunge alla richiesta di personale aggiuntivo per servizi ulteriori in un momento di gravi difficoltà economiche. Le recenti mobilitazioni, quella già avvenuta e quella in programma, ci auguriamo che possano dare risalto al tema del finanziamento del servizio sanitario nazionale che deve essere adeguato, deve prevedere una programmazione consona del numero dei professionisti, con riconoscimento economico idoneo, e un finanziamento generale in linea con i bisogni dei cittadini". "Sappiamo tutti che mancano medici e infermieri, e al tempo stesso conosciamo anche dove si sono create le varie falle che stanno portando a questa situazione di enorme disagio per tutto il comparto sanitario". Ha aggiunto Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia. "Innanzitutto, occorre iniziare a creare quei presupposti che portino a un veloce e repentino miglioramento delle attuali condizioni di lavoro, altrimenti assisteremo alla inesorabile emorragia di personale sanitario dagli ospedali. Al momento, nell’ospedale Misericordia di Grosseto sembrerebbe esserci una situazione drammatica. Forse, sarebbe il caso che tali figure apicali una volta tanto tornassero a vestire i panni di chi in prima linea, e soffre quotidianamente lo stress nel quale è costretto a lavorare. Confido, è quindi lancio un appello accorato al Direttore Generale dell’Asl Toscana sudest, Antonio D’Urso, affinché si attivi per un urgente intervento risolutivo. Cosa – chiude Rossi – che tra l’altro ho già provveduto a fare personalmente con il direttore stesso".