Dramma alle Trasubbie di Grosseto: Lo scoppio del mulino nel 1980

La Nazione di oggi, del 1980, non lascia spazio a dubbi: "È morta anche l’altra bambina", si legge a tutto tondo. Ma cos’è successo di preciso? E dove? Siamo alle Trasubbie dell’Arcille, dove un mulino, come sempre, svolge il suo lavoro. Poco distante c’è Gabriella, di soli otto anni, figlia di Roberto Parricchi e Filomena Samà, che gioca insieme alla cugina Marilena, tredicenne. Come tanti ragazzi che d’estate restano nelle campagne dove vivono e lavorano le famiglie, le due bimbe trascorrono la giornata in questo fazzoletto di Maremma, che sembra una tela dei Macchiaioli, il mulino, il torrente, le colline. Poi succede che il quadro si frantumi in mille pezzi. Il mulino all’improvviso scoppia ed entrambe le bimbe vengono investite dall’esplosione e, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, moriranno entrambe. La più piccola, in particolare, perderà la vita dopo la cugina, nel reparto ustioni dell’ospedale S.Eugenio di Roma. Nell’esplosione moriranno anche altre persone, tra cui Margherita Niccolini, nuora di Ildaco Tonini, costruttore del mulino nel 1933. Resteranno feriti anche i genitori di Gabriella. L’inchiesta della Procura imputerà la causa del disastro a un’autocombustione. Ma quel che più conta è il dolore rimasto per quelle vite spezzate.

Rossano Marzocchi