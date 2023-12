Doveva scontare tre anni per reati di droga. Rintracciato dalla Squadra mobile e portato in cella

E’ finita a Riglione, in provincia di Pisa, la latitanza di un cittadino straniero sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Grosseto in seguito ad una condanna per reati in materia di sostanze stupefacenti commessi tra la provincia maremmana e quella di Lucca.

Si tratta di un cittadino di nazionalità tunisina di 27 anni che deve scontare circa tre anni di reclusione. Il giovane è stato intercettato dal personale della Squadra mobile della Questura pisana e dopo il riconoscimento e le formalità di rito è stato accompagnato nella Casa circondariale Don Bosco.