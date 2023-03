"Dove sono le risorse per la Laguna?"

"Siamo preoccupati per la cancellazione delle risorse per il risanamento della Laguna di Orbetello". Dal gruppo di minoranza consiliare, gli esponenti di Alternativa Orbetello, guidati da Paola Della Santina, (nella foto), guardano con apprensione ai ritardi accumulati sulle bonifiche della laguna. "Dal 1991 fino al 2011 questo territorio ha avuto uno dei commissariamenti piu’ lunghi della storia repubblicana – affermano – coincidente con quindici anni di amministrazione della destra e un ministro sindaco. Successivamente, alla fine del 2015, Comune, Regione e Governo riuscirono a individuare per la bonifica della laguna una cifra di circa 35 milioni euro provenienti da risorse europee. Ma cosa abbia fatto concretamente l’amministrazione Casamenti in questi ultimi sette anni affinché questi milioni di euro fossero spesi nessuno lo sa". Da Alternativa sottolineano che "nonostante l’appoggio dei partiti di centro destra facenti parte dei governi che si sono succeduti in questi anni, nonostante la presenza di un consigliere senatore in carica per cinque anni, oggi il Governo a guida Fratelli d’Italia che ha nella maggioranza il coordinatore provinciale maremmano di quel partito, di fatto toglie 28 milioni di euro alla laguna di Orbetello". Dal gruppo di opposizione sottolineano l’urgenza di una struttura che coinvolga istituzioni e università, in cui il Comune di Orbetello deve assumersi la responsabilità di interpretare un ruolo di primo piano. "Passato il Carnevale – concludono i consiglieri – forse sarebbe il caso di ragionare seriamente sui veri problemi del territorio. E per questo proporremo nei prossimi giorni la convocazione di un’assemblea comunale aperta".

R.B.