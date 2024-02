Doppio furto nella notte a due attività in via Giordania

Due furti in una notte, in due attività commerciali di via Giordania, mentre in una terza i ladri ci hanno provato, ma senza riuscirci. Gli episodi sono accaduti nella notte tra venerdì e ieri, con i ladri che hanno preso di mira il bar ristoro Intervallo e la "Vr Vernici", attività quest’ultima non distante dal bar.

Nel primo caso hanno forzato una porta e preso tutto il fondo cassa. In realtà non c’era un granché, i ladri si sono trovati a rubare un bottino magro, solo alcune decine di euro, diciamo che il danno più grosso è stato alla porta.

Anche all’azienda "Vr Vernici" i ladri hanno puntato diritti alla cassa, svuotandola, ma anche in questo caso rubando ben poco. In questo secondo caso i malviventi sono entrati spaccando il vetro di una porta, quasi subito è suonato l’allarme che è collegato alle guardie giurate e questo ha messo in fuga i ladri. Per quanto riguarda la Vr Vernici non è la prima volta che i totali si trovano a fare i conti con i ladri. Un primo episodio risale al 2018, dove i malviventi portarono via molto di più rispetto all’episodio di venerdì notte. I titolari delle attività lanciano un grido di allarme denunciando uno stato di insicurezza di questa area della città, via Giordania, periferia nord di Grosseto dove ci sono attività commerciali e artigianali.