Doppio evento per San Guglielmo

Proseguono le iniziative in memoria di San Guglielmo di Maravalle organizzate dalla Diocesi.

Domani alle 18 nella cattedrale di Grosseto saranno cantati i Vespri di san Guglielmo con i canonici del Capitolo e i monaci di Siloe. Seguirà la Messa. Domenica, invece, giovani e adolescenti si metteranno in cammino sui sentieri di Guglielmo con la settima edizione del pellegrinaggio a piedi verso l’eremo di Malavalle. Partenza alle 10 dalla chiesa di Tirli "Durante il cammino – spiegano dall’equipe diocesana di pastorale giovanile – pregheremo, canteremo, continueremo a rinsaldarci nella comunione tra di noi".

L’arrivo all’eremo è previsto intorno alle 13.30 e qui avverrà la novità di questa edizione: l’incontro con i ragazzi delle medie che effettueranno un altro tragitto: da Castiglione della Pescaia (chiesa di Santa Maria Goretti) a Malavalle. Un percorso alternativo, più agevole per ragazzi più piccoli. Per loro la partenza sarà a Grosseto, in viale della Repubblica(zona velodromo) con bus alle 10.45. Arrivati all’eremo, i ragazzi si incontreranno coi giovani e condivideranno insieme il pranzo al sacco.

Alle 15 è atteso l’arrivo del vescovo Giovanni, che presiederà la Messa nella chiesa dell’antico monastero.