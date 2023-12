Dopo l’incidente donna in ospedale e il cane scappa. Lo ritrova la Polizia stradale tornata a cercarlo

Finisce con un lieto fine la brutta avventura di un’anziana e del suo cane dopo che la sera di Natale la donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo l’Aurelia, mentre guidava la sua auto in direzione di Grosseto. Rimasta ferita e portata all’ospedale per essere curata, non ha potuto occuparsi del cane il quale durante il soccorso, impaurito, è scappato dalla macchina. Così, quando in ospedale ha iniziato a migliorare, l’automobilista ha subito chiesto notizie del cane e, rivolgendosi agli agenti che la stavano ascoltando per ricostruire l’incidente, ha chiesto aiuto. I poliziotti della Stradale di Orbetello si sono dedicati anche alla ricerca e hanno trovato, il giorno successivo, un cane di piccola taglia. L’esemplare vagava senza meta nei pressi del luogo dell’incidente. Poiché il cane non si faceva avvicinare da nessuno, su indicazione della donna, ancora impossibilitata a muoversi, si è unita agli agenti una persona di famiglia che, riconosciuto il cane, lo ha avvicinato e poi abbracciato, tranquilizzandolo. Quindi lo ha riportato alla sua padrona.