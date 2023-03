Dopo il Psi, Pizzuti sfiduciato anche da Italia Viva e Azione

Valerio Pizzuti dopo quella del Psi (risalente al gennaio 2022) ora riceve la sfiducia, come consigliere comunale a Grosseto, anche di Italia Viva e Azione, che stanno lavorando al partito unico dopo aver istituito il Terzo Polo. "L’associazione Riformisti muovendosi in totale autonomia dal Terzo Polo non ha dimostrato di voler alcun rapporto con tale progetto. Dunque, nessuna divisione nel Terzo Polo della provincia di Grosseto, anzi Italia Viva e Azione, che avevano candidato alle scorse amministrative di Grosseto, insieme al Psi con il Polo Liberale Riformista e Socialista, Pizzuti, consentendone l’ingresso in Consiglio comunale, sono d’accordo con il Psi nello sfiduciarlo". Forti e chiare le parole di Donatella Dominici (Italia Viva) e Francesco Grassi (Azione), dopo le recenti esternazioni di Pizzuti. "Se ha dignità Pizzuti si dimetta – proseguono – oppure salvi la sua ormai inesistente credibilità e vada nel gruppo misto così potrà svolgere meglio il suo ruolo di consulente della maggioranza iniziato al primo Consiglio comunale con il voto al presidente Fausto Turbanti e l’ottenimento, in cambio, del ruolo di vicepresidente del consiglio comunale. I suoi elettori vogliono l’opposizione, non il suo inutile e inconcludente operato". Poi la critica prosegue. "Pizzuti, sebbene eletto con i voti raccolti non a titolo personale, come il medesimo vorrebbe millantare, ma sulla base di un progetto di coalizione e con il mandato a dialogare con i tre partiti che lo hanno sostenuto, ha tradito deliberatamente l’impegno assunto e conseguentemente non rappresenta più quel progetto. Guardando il suo agire in Consiglio comunale non vi è traccia di alcun suo personale intervento riguardante le battaglie dei partiti che lo hanno portato in Consiglio, mentre spesso firma interventi con consiglieri della maggioranza. Il consigliere Pizzuti – concludono Dominici e Grassi – pertanto attualmente rappresenta solo se stesso e quella decina di fedeli che mal lo consigliano e che lo spronano a tutelare interessi non ben definiti".