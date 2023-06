"Dopo 9 mesi ancora barriere architettoniche per il docente disabile"

Attacco della lista di opposizione "Noi per Gavorrano" sulla barriere architettoniche presenti nella scuola media di Gavorrano. "Si questo tema siamo particolarmente sensibili – esordisce il capogruppo Andrea Maule –. Ma, evidentemente, non è della nostra idea l’attuale gruppo di maggioranza, che della disabilità se ne è proprio dimenticato. Preferendo deleghe incomprensibili, ma soprattutto ad personam, come quella alla ‘legalità’". Poi Maule va nel dettaglio. "A settembre 2022 entra in organico della scuola media di Gavorrano un docente diversamente abile, costretto su sedia a rotelle. Il dirigente scolastico comunicò al Comune, sindaco Andrea Biondi, assessori Daniele Tonini e Stefania Ulivieri, l’urgente necessità di intervenire con una soluzione di adeguamento dello stabile, che consentisse al docente di poter accedere alle aule ed ai laboratori. Ebbene, a distanza di nove mesi nulla è stato fatto e il docente ancora oggi è costretto a svolgere il proprio ruolo nell’aula-professori, adibita nell’occasione in modo approssimativo ad aula-didattica. Solo il buon spirito del personale scolastico consente al docente disabile di svolgere, alla meglio, il su ruolo. Nove mesi e nulla è stato fatto. Ancor peggio se pensiamo che tra pochi giorni inizieranno gli esami di terza media e il docente non avrà la possibilità di prendervi parte in quanto impossibilitato nell’accedere alle aule".

"Una situazione incresciosa – dice Maule – che deve porre tutta l’Amministrazione in profondo imbarazzo. Ma cosa è successo di così grave che ha impedito al Comune di spendere poche migliaia di euro per dare dignità umana e professionale a questo docente? Cosa ha portato l’Amministrazione a porre l’accento su una ‘diversità’ deambulatoria, emarginando il docente? Nove mesi in cui il docente ha dovuto svolgere il suo ruolo nell’aula-professori, senza che potesse accedere a un’aula".

Roberto Pieralli