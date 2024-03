"Donne per le donne. L’importanza di volersi bene". E’ questo il titolo dell’evento dedicato al mondo femminile promosso da "Toscano Collezioni" in collaborazione con la Asl e Insieme in Rosa in programma domani alle 17.30 nella sala conferenze della fabbrica sartoriale in via Genova 5.

Relatrici saranno Alessandra Buonavia (direttrice della Mammografia dell’ospedale Misericordia), Maria Grazia Pieraccini (direttrice di Cirurgia senologica) e Vittoria Doretti (direttrice dell’area dipartimentale Promozione ed etica della salute).

L’incontro, durante il quale si che parlerà dell’importanza della prevenzione in campo oncologico, sarà presentato dall’artista Andrea Ferrari. L’accompagnamento musicale sarà a cura di "Ila e Marco live music duo".

Toscano, per l’occasione, ospiterà anche la mostra personale "In-Donna" della pittrice Paola Torrini.

In occasione dell’evento sarà possibile acquistare gadget esclusivi cuciti con i pregiati tessuti di Toscano Collezioni dalle volontarie di Insieme in Rosa. I proventi della loro vendita saranno devoluti interamente alla Onlus, che dal 2017 affianca medici, infermieri, pazienti e familiari nella cura delle neoplasie femminili in provincia di Grosseto.

"Toscano Collezioni – dicono i rappresentanti della società – è una delle poche aziende in Maremma che può andare orgogliosa di impiegare con successo un numero di professionalità femminili vario e di rara qualità.

Anche per questa sua peculiarità è orgogliosa di farsi promotrice di un’iniziativa di questo calibro. Si tratta di un’occasione di incontro e divulgazione che intende valorizzare tutte le donne, l’importante attività di Insieme in Rosa ma anche tutte le numerose professioniste Asl che giornalmente vestono il camice per prevenire, intercettare e guarire le patologie oncologiche che affliggono il mondo femminile".

L’ingresso è libero, è gradita la prenotazione tramite mail a [email protected]