Donne Impresa Coldiretti Alla guida Marianna Dori

Cambio al vertice di "Donne Impresa" Coldiretti. Marianna Dori è la nuova responsabile del movimento femminile di Coldiretti. 32 anni, l’imprenditrice agricola di Roselle guida insieme alla sorella Eleonora la storica azienda agricola di famiglia "La Salica" a due passi dal sito archeologico: producono ortaggi e frutta destinata principalmente alla rete dei mercati di Campagna Amica e gestiscono dal 2016 l’agri-ristoro aziendale dove propongono le ricette del territorio cucinate con i loro prodotti. E’ il risultato dell’assemblea provinciale del movimento che si è tenuta nella sede provinciale di Coldiretti alla presenza del delegato confederale, Fabrizio Filippi, del direttore provinciale, Milena Sanna e della segretaria del movimento, Gabriella Camilli. La maremma, con 3153 imprese agricole femminili, è la seconda provincia toscana con la più alta quota di imprese rosa (34,6%). In Maremma più di una impresa su tre è a guida femminile. Fondamentale è il loro contributo nelle campagne dove spicca la grande propensione alla multifunzionalità, creando nuovi spazi ed opportunità di business sostenibile. Il 47,5% degli agriturismi della Maremma è gestito da una imprenditrice. "Ringrazio Ilaria Di Ludovico per il lavoro svolto sino a qui e tutte le imprenditrici che insieme a me hanno dimostrato volontà di impegnarsi per far crescere il nostro movimento. Il nostro orizzonte sono i prossimi cinque anni ma la nostra prospettiva deve guardare ancora più lontano perché di fronte abbiamo sfide epocali come i cambiamenti climatici e la minaccia del cibo sintetico che vuole cancellare il legate tra agricoltura, cibo e territorio. E’ un percorso che dovremo fare insieme. Ho bisogno del vostro aiuto. – ha detto Marianna Dori durante il suo intervento - Per me Coldiretti è come una seconda casa. Ho frequentato gli uffici di Coldiretti prima con mio nonno e poi con mia mamma sin da bambina ed in questi anni ho cercato sempre di partecipare e dare il mio contributo. Essere qui è per me motivo di grande orgoglio".