Donne e Resistenza Le storie in un libro

Domani alle 16 nella sala Auser a Bagno presentazione del libro "Le Donne dell’Alta Maremma. Tra antifascismo, resistenza ed impegno politico-sociale".

"L’impegno femminile nel movimento di liberazione nazionale fu massiccio ma poche donne ne videro riconosciuto il merito a guerra finita – dice Patrizia Scapin –. Per molto tempo il loro ruolo è stato etichettato come ’contributo’, espressione che non rende piena giustizia dell’apporto femminile alla Resistenza. Fu invece una partecipazione attiva e ramificata in tutti gli ambiti della lotta, dallo scontro armato all’approvvigionamento, dall’assistenza sanitaria alla trasmissione di informazioni al trasporto di armi e munizioni fino all’organizzazione di scioperi contro le restrizioni alimentari, il carovita ed il mercato nero".

Al pomeriggio sarà presente Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec di Grosseto, e sono previsti intermezzi musicali di Riccardo Nucci, Paolo Cellini e Lolo Lolini.

La presentazione apre il ciclo di eventi legati alla "Festa della Donna" e la Commissione Pari Opportunità, presieduta da Silvia Muratori, prepara un’altra iniziativa dal titolo "8 marzo = Valore di Donna".

Roberto Pieralli