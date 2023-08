Donna travolta da auto pirata a Scarlino: gravissima

E’ caccia a un’auto pirata a Scarlino. Nella tarda serata di lunedì una donna di 45 anni è stata travolta da una vettura. Da una prima ricostruzione dei fattio pare che sia stata un’auto a colpire la donna e farla cadere a terra. A corroborare questa tesi sarebbero dei pezzi di plastica di uno specchietto trovati nelle vicinanze. La donna, quando mancavano pochi minuti alle 22, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Misericordia in condizioni gravi. Quando infatti è arrivata a Grosseto le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il trasporto con l’elisoccorso Pegaso alle Scotte di Siena. La donna aveva cenato in un ristorante: sarebbe uscita da locale che si affaccia sulle Collacchie quando è arrivata un’auto che l’avrebbe urtata con lo specchietto, facendola cadere a terra. Durante la caduta la donna ha sbattuto la testa. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica e l’ambulanza della Misericordia di Roccastrada, insieme ai carabinieri di Follonica che si stanno occupando dei rilievi. E’ in corso quindi la caccia al pirata della strada: la vettura che ha urtato la donna non si è infatti fermata a soccorrerla. Non si esclude che chi era alla guida dell’auto non si sia accorto di quello che era successo. I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti per trovare l’auto che ha urtato e ferito in maniera grave la donna. In terra infatti c’erano alcuni pezzi dello specchietto andato in frantumi.