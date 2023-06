Donna tenta di rubare Fermata alla Conad

Prosegue la repressione per i ladri da parte di Conad. La catena di supermercati grossetani ha infatti installato una serie di sistemi antitaccheggio tecnologicamente avanzati e dunque per i ladri la situazione ora è davvero complica. L’ultimo furto sventato è avvenuto ieri al supermercato di via Senegal. Una donna italiana aveva messo nella borsa diverso materiale di bellezza, tra cui creme e lozioni. Per un valore di 25 euro. Quando ha tentato di passare dalla cassa, senza pagare, l’antitaccheggio ha suonato e la donna è stata fermata dagli addetti alla sicurezza. La donna è stata immediatamente denunciata. Il continuo aggiornamento tecnologico dei sistemi di antitaccheggio ha ancora una volta consentito di rilevare il tentativo di furto. La nuovissima strumentazione installata ha immediatamente prodotto dei risultati, infatti in questi ultimi giorni sono già state effettuate due denunce per furto.