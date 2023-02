Donna soccorsa sugli scogli

Una donna di 79 anni di Porto Ercole è stata salvata da un equipaggio della Croce rossa dopo aver trascorso quasi l’intera notte aggrappata ad uno scoglio nel porto argentarino. L’anziana nel pomeriggio era uscita di casa per fare una passeggiata sul lungomare fino a raggiungere prima il molo e poi la zona sottostante. Ma da lì, poi, non è riuscita né a risalire né a chiedere aiuto. Sono stati due marittimi, intorno alle 5.30 di ieri, a notarla e a chiamare i soccorsi. La donna – molto infreddolita – è stata presa in carico dal personale della Croce rossa e trasportata nell’ospedale di Orbetello dove è stata ricoverata per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti.