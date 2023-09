Donna si perde nei boschi. Ritrovata a Cala Violina

Una pattuglia dei Carabinieri forestali di Monterotondo Marittimo, a seguito di un intervento richiesto dai cittadini, ha rintracciato una donna che dal giorno precedente si era allontanata da casa, e per la quale erano in corso le ricerche. Il ritrovamento della donna è avvenuto a seguito di una chiamata da parte di un cittadino, che aveva segnalato una donna in evidente difficoltà, sdraiata su dei tavolini da pic-nic posti all’interno della macchia di Cala Violina. I Carabinieri si sono subito attivati, notando che lungo una stradina, che conduce in quella zona, era stata parcheggiata una vettura, intestata proprio alla persona da ricercare. L’attività è quindi proseguita all’interno del bosco, nelle zone impervie della pineta che da Cala Violina conducono verso Cala Martina. Sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco visto che da lì a breve sarebbe calato il buio. Poco prima dell’imbrunire, i Carabinieri forestali sono stati attirati da alcuni lamenti, da cui hanno individuato e rintracciato la persona ricercata. La signora versava in precarie condizioni, accovacciata all’interno di un bosco di macchia mediterranea difficilmente accessibile, ed appariva molto provata dalle tante ore trascorse all’aperto, nonché dalla mancanza di cibo e acqua. Il primo gesto dei militari infatti, non appena trovata, è stato quello di dare da bere alla donna, che era disidratata.