"Donna si nasce". Il femminismo fra storia e futuro

"Cosa significa oggi essere donna devi decidere innanzitutto tu, ragazza!". È la dedica ideale di "Donna si nasce (e qualche volta lo si diventa)" di Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo. Filosofe di due generazioni diverse, entrambe dell’Università di Verona, in un lavoro a quattro mani rivolto esplicitamente alle più giovani, fanno il punto di cosa è stata e può ancora essere la rivoluzione femminista. ll libro sarà presentato oggi alle 18 nella Libreria delle Ragazze, in via Fanti, a Grosseto, con l’autrice Adriana Cavarero in dialogo con la giornalista Donatella Borghesi.

In un racconto affascinante che parte da Platone e dai grandi miti, dalle Baccanti di Euripide alle filosofe di oggi come Judith Butler, il saggio percorre le tante tappe del pensiero della differenza, guidato dall’urgenza dei temi che sembrano confondere e disorientare: il genere come rappresentazione culturale del sesso, la parola ’donna’ come prodotto del patriarcato, la maternità surrogata come sogno tra l’utero artificiale e lo sfruttamento del corpo femminile.