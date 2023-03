Donna risarcita dalle Poste dopo vent’anni

Il Giudice di Pace facendo proprie le osservazioni dell’Arbitro bancario finanziario, ha accolto la richiesta di una donna, associata Federconsumatori, residente ad Orbetello, condannando Poste Italiane a liquidare gli importi dovuti per due titoli della serie AF. "La vicenda – racconta Giorgio Romualdi (nella foto), presidente Federconsumatori Grosseto – si è originata dal fatto che per i titoli in questione, - acquistati nel 2001 con tagli da lire 500mila (lire cinquecentomila) il cui importo doveva raddoppiare dopo 9 anni e 6 mesi, e triplicare dopo 14 anni,- Poste Italiane aveva operato la prescrizione, ritenendo di poterli riferire a un’altra serie sostitutiva AA2, con scadenza a 7 anni e prescrizione decennale dalla scadenza,- istituita con un decreto ministeriale del 2001". Ma l’Arbitro Bancario ha però osservato che sul retro dei titoli l’indicazione della "serie AF" con il relativo rendimento risultava barrato a penna, senza l’aggiunta né della dicitura "serie AA2", di conseguenza nemmeno di condizioni economiche appartenenti a quest’ultima categoria di titoli o di un timbro dell’ufficio. In presenza unicamente della cancellazione a penna della dicitura della "serie AF" e delle corrispondenti condizioni economiche e in assenza di riferimenti alla "serie AA2", restavano applicate le condizioni originariamente previste sul buono relative alla "serie AF". La signora, con il supporto di Federconsumatori e con l’assistenza degli avvocati Raponi e Frosini, si è rivolta al Giudice di Pace che ha confermato le conclusioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario, condannando Poste al rimborso dei titoli per 2.500 euro così.