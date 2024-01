Donna di 63 anni si ribalta con l’automobile Una donna di 63 anni si è ribaltata con la sua auto in via De Pretis a Grosseto. Fortunatamente, non ha riportato ferite gravi e è stata prontamente soccorsa dagli agenti della Polizia municipale e dai Vigili del fuoco. È stata poi trasportata all'ospedale Misericordia.