Donna cade e si ferisce per evitare litigio tra cani

Una donna di 54 anni è caduta accidentalmente mentre stava portando a spasso il proprio cane lungo le vie di Porto Ercole, nella zona vicino alle scuole.

L’animale è stato " avvicinato" con fare non amichevole da un altro cane, la donna per tenerlo con il guinzaglio ed evitare che si scontrasse con l’altro è caduta a terra rotolando più volte per la stradina, sterrata, che scende verso il paese e che la malcapitata signora stava percorrendo a piedi.

La cinquantaquattrenne si è procurata traumi e ferite varie.

Soccorsa dal personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto, la donna è stata prima medicata sul posto, poi trasferita e ricoverata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. Trasporto è stato effettuato con l’ambulanza del 118.

M.C.