"Donazione generosa di Maria Vollaro all'Ospedale Misericordia" La signora Maria Vollaro ha donato 30mila euro all'associazione "Amici del Cuore Onlus" per l'acquisto di strumentazione diagnostica per il reparto di Cardiologia dell'ospedale Misericordia. Un gesto generoso per ringraziare le cure ricevute.