"Donazione del magnate russo sia destinata al parco Giorgio La Pira"

Molti parchi giochi della nostra città sono in condizion i pessime. Uno fra tutti il parco La Pira in via Einaudi che ad ogni pioggia diventa un acquitrino e i giochi sono da rimettere a posto o sostituire. Tra l’altro ho segnalato qualche settimana fa la presenza in prossimità dei giochi centrali di una lastra di cemento molto pericolosa. Ad oggi l’unico provvedimento preso è stato quella di transennarla con un cartello stradale. Propongo al sindaco di destinare la donazione del magnate russo alla sistemazione del parco in questione.