"DonatoriNati", lo stand in occasione della festa della Polizia

Donare il sangue è un gesto semplice e veloce, ma di grande valore: una mission che da tempo "DonatoriNati" porta avanti su tutto il territorio nazionale. Un impegno straordinario: nel 171esimo anniversario della fondazione della Polizia, "DonatoriNati" ha organizzato in tutta Italia una serie di iniziative. Grosseto è stata una delle città in cui i "DonatoriNati" sono stati presenti con stand informativi e raccolte straordinarie di sangue. In piazza San Michele a Grosseto, proprio ieri in concomitanza con il 171 anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, davanti al Teatro degli Industri e nello lo stand dei "DonatoriNati", tanti sono stati i cittadini di Grosseto, entusiasti dell’iniziativa, con decine di adesioni all’associazione, primo fra tutti anche il Questore di Grosseto che ha fatto un appello alla donazione di sangue, perché Chi dona il sangue dona la vita.