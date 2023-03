Donati alla casa circondariale due riscaldatori e due notebook

Il Rotary Club di Massa Marittima ha fatto dono alla casa circondariale che si trova nella città del Balestro di due dispositivi di riscaldamento mobili e di due notebook. Gli apparati, consegnati dal presidente del club Carlo Vivarelli e dal presidente della Commissione Progetti Alessandro Masotti alla direttrice dottoressa Maria Cristina Morrone e alla dottoressa Marilena Rinaldi, responsabile dell’area trattamentale del carcere, serviranno per facilitare la gestione ordinaria della struttura in alcune delle sue attività più importanti. Un dono che i carcerati aspettavano da temo e migliorerà sicuramente i giorni di detenzione I primi, infatti, andranno a riscaldare i gazebo adibiti per i colloqui tra i detenuti e i familiari. I secondi, invece, daranno supporto al lavoro degli educatori per il coordinamento e lo svolgimento dell’attività di formazione che è molto importante nell’ottica di un recupero nella società che deve essere pensato e voluto. "Per noi è un piacere iniziare questo percorso con il Rotary – ha affermato la direttrice Maria Cristina Morrone –. Di fatto possiamo mettere in movimento tutte delle iniziative che con il Covid sarebbe stato impensabile portare avanti". "Questo service pensato da tempo – ha proseguito il presidente Carlo Vivarelli – é solo il primo passo verso una forma di collaborazione più ampia tra il nostro club e la casa circondariale di Massa Marittima. Farà, infatti, da apripista per un progetto di grande respiro coordinato direttamente da noi, e che vedrà coinvolti altri soggetti istituzionali. Dalla loro sinergia prenderà forma un processo virtuoso teso al re-inserimento nella società dei detenuti – chiude Vivarelli – alla loro formazione professionale e alla realizzazione di interventi di pubblica utilità. Interventi di cui potrà beneficiare l’intera cittadinanza".