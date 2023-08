"Donare il sangue a Monte Argentario: il sindaco Arturo Cerulli dà l'esempio"

"Donare il sangue fa bene". Lo slogan arriva dal sindaco Arturo Cerulli (nella foto) che nella giornata di mercoledì si è recato nel centro Avis di Orbetello per la sua donazione. Un’opera di sensibilizzazione che il primo cittadino prova a infondere anche verso la collettività.

"Donare il sangue non è niente di trascendentale – spiega Cerulli –. Purtroppo nel nostro territorio non siamo in molti a farlo ed è un vero peccato. La ritengo una pratica utile anche a livello privato, la faccio ogni sei mesi data la mia età. Si ha anche la possibilità di essere controllati, il che non guasta per la salute. In più non costa nulla e non è una pratica dolorosa, quindi lo faccio molto volentieri. E con me anche mio figlio, che ovviamente è giovane".

"Era da un po’ che non lo facevo – aggiunge il sindaco – a causa degli impegni per la campagna elettorale, ma adesso ho ripreso. Sono iscritto all’Avis ormai da diversi anni e avrò donato circa 20 volte".

Cerulli prova a coinvolgere anche i suoi concittadini. "È un’azione che secondo me bisognerebbe fare in tanti – conclude –. Ed è la dimostrazione che si tratta di un pizzico e non fa veramente nulla".

Il problema della mancanza di sangue è ormai noto, così come molte sono le campagne di sensibilizzazione che, specialmente dalle persone più note, devono essere portate avanti per incentivare a diventare dei nuovi donatori.

Nel giugno scorso, invece, si è tenuta la giornata mondiale del donatore del sangue, che ha fatto tappa anche nei centri della provincia di Grosseto, con un flash mob organizzato di fronte al palazzo comunale del capoluogo. E, adesso, la sensibilizzazione è arrivata anche dal sindaco di Monte Argentario, sperando che siano in molti a raccogliere la palla lanciata dal primo cittadino del promontorio.