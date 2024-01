Don Gino Faldini, parroco di Campagnatico e vera "istituzione" per il paese

Martedì prossimo saranno quarant’anni dalla morte di un uomo che ha segnato la vita di un paese e la sua comunità locale: don Gino Faldini. Nato a Montemassi nel 1909 e ordinato sacerdote nel 1933, svolge il ministero pastorale inizialmente presso il duomo di Grosseto e poi a Buriano. Cappellano militare durante la guerra, si acquista tante simpatie e realizza amicizie che lo accompagneranno sempre. Dal 1946 è parroco di Campagnatico, dove è una vera istituzione. Colto ed elegante sempre in clergyman e col cappello a falda larga in testa, si adopera con tutti per fare del bene e, soprattutto, è un pozzo di scienza e storia locale, tanto che molte riviste riportano le sue segnalazioni e scoperte archeologiche. Basta visitare la Pieve, riportata da lui ai primitivi splendori e la chiesa di Santa Maria (che poi diventerà santuario) all’entrata del paese per capire il suo contributo. Si pensi che quando celebra il suo cinquantesimo di sacerdozio, l’anno prima della sua scomparsa, la popolazione gli si stringe intorno con grandi festeggiamenti, culminati con l’abbraccio del vescovo, e l’arrivo in elicottero del generale di Corpo d’Armata Barbolini, compagno d’arme di don Gino, quando era cappellano in Sardegna durante la guerra. Storie di un tempo passato e di un borgo suggestivo. Rossano Marzocchi