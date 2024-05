Dominga e le cose via via "nascoste"

Oggi alle 18 nell’hotel Granduca via Senese n 170 Dominga Tammone (nella foto) presenta il suo ultimo libro "Ho nascosto". Modera l’incontro il giornalista Giancarlo Capecchi. Ingresso libero senza prenotazione.

Tutti abbiamo bisogno di libri che fanno riflettere nella nostra vita. Ritagliarsi un piccolo spazio nella giornata, fermarsi e prendersi del tempo per sé e per la lettura è dunque un atto di amore nei propri confronti.

"Ho nascosto" è un libro che scivola via con l’apparente leggerezza di una filastrocca per immagini, ma che in realtà apre la mente e scuote l’animo con una serie di riflessioni intelligenti, profonde, intime e al tempo stesso ironiche su quanto nascondiamo di noi stessi per paura e per paura di non piacere.

Un’affascinante autoriflessione sul tema di come sia complicato esprimere pienamente il proprio "Io", dove testo e immagini si fondono in un unicum che ricostruisce in poche tappe un intero percorso esistenziale, offrendo al contempo un prezioso distillato della filosofia dell’autrice, ovvero quanto sia necessaria la capacità di saper reagire alle difficoltà che l’esistenza ci mette davanti, saper accettare i propri limiti per riuscire a trasformarli come parte degli elementi essenziali per una vita veramente piena e serena.