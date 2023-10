Domenica escursione al Prato della Contessa e sul Monte Amiata

Domenica la struttura trekking Uisp di Grosseto ha in programma un’escursione sul Monte Amiata. Partendo dal Prato della Contessa si percorrerà un anello di circa 11 chilometri di media difficoltà nel tipico paesaggio amiatino. Portare abbigliamento adatto, acqua, pranzo al sacco. Le escursioni sono riservate agli iscritti Uisp per l’anno sportivo 2023-2024. Appuntamento a Grosseto in via Grieg e via Ravel entro le 8,45. Info: Mario 3355794587.