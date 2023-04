Domenica al Santa Lucia torna padre Mario Celebrerà la messa

Domenica alle 18, nella parrocchia di Santa Lucia, padre Mario Giovacchini (nella foto), frate cappuccino che della comunità di Barbanella è stato parroco dal 1984 al 2001, celebrerà una messa per ricordare i 50 anni di ordinazione sacerdotale, avvenuta il 15 aprile 1973. Alcuni parrocchiani, soprattutto ex gifrini, sono stati a Firenze, dove ora Mario è parroco, lo scorso 15 aprile alla messa giubilare, ma i suoi giovani di allora hanno desiderato che il religioso tornasse in Maremma per festeggiare questo bel traguardo.