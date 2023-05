Domani si inaugura la mostra personale di Arturo Giordano

E’ ancora la valorizzazione delle eccellenze presenti nel territorio il filo conduttore degli appuntamenti culturali organizzati nella suggestiva cornice della sala conferenze di "Toscano Collezioni". Domani alle 18 è previsto un vero e proprio percorso espositivo tra moda, pittura, musica e enogastronomia. Nata nel 2016 con l’intento di raccogliere l’eredità culturale della Mabro - per restituire alla città di Grosseto un attore capace di portare la bellezza e la qualità del made in Italy nel mondo – Toscano che ha come proprio core business l’abito da uomo intelato. Apre la rassegna la inaugurazione della mostra personale dell’artista Arturo Giordano, fruibile fino al prossimo 30 giugno: classe 1967, Giordano - musicista, insegnante e coreografo di danza Hip hop- si è scoperto pittore nel 2016 e da allora non ha più smesso di dipingere. Durante la serata sarà protagonista anche la musica, con una performance ad opera degli artisti Marco Sorresina, Silvia Giambattini e Chantal Mersi, mentre al termine, ad accompagnare il consueto aperitivo in fabbrica, seguirà una degustazione di vini della Cantina Mantellassi.