Domani si inaugura il frantoio

Sarà inaugurato domani alle 9.30, dall’amministrazione comunale di Massa Marittima il frantoio storico di Città Nuova, in via Populonia 3, che riapre alle visite con le Giornate Fai di Primavera, in programma nella città del Balestro questo fine settimana. Il frantoio risale alla fine del 1700 ed è la testimonianza dell’antica lavorazione dell’olio che ancora oggi rappresenta nel territorio di Massa Marittima uno dei prodotti principe. Si tratta di un sito storico sulla civiltà contadina particolarmente importante per la completezza e lo stato di conservazione della ruota dentata a pioli in legno, il cui primo prototipo fu ideato e disegnato da Leonardo da Vinci. All’ingresso della stanza si trova ancora la vasca per il lavaggio delle olive. Ancora visibile anche il camino dove veniva scaldata l’acqua, utilizzata per il lavaggio e la spremitura a caldo. Sul camino sono esposti i bricchi attraverso i quali l’acqua calda veniva versata sulla pasta di olive. Il frantoio, chiuso da tempo, è stato riqualificato dal Comune, prima con il consolidamento e la messa in sicurezza dei solai e successivamente con un nuovo sistema di illuminazione che crea un suggestivo effetto luci per percepire gli interni anche dalla strada, attraverso il grigliato di via Populonia. I lavori sono stati realizzati insieme dal Comune di Massa Marittima in occasione della riqualificazione di via Marsala e via Populonia con un investimento complessivo di 224mila euro finanziati con il contributo a valere sul piano di sviluppo rurale 2014-2020, ottenuto tramite bando Far Maremma, con il contributo regionale per la ripartizione dei canoni minerari, con un contributo statale e con risorse proprie dell’Ente.