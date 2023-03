Domani "Orizzonti di Giustizia" Si parla di gioco d’azzardo

Domani alle 17.30 alla Fonderia Uno all’interno dell’Ilva si terrà l’ultimo incontro della rassegna "Orizzonti di Giustizia", legata alla 28° Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie con Avviso Pubblico, Anci Toscana, Coeso Se e con gli istituti comprensivi Follonica Uno e Leopoldo II di Lorena. Alla Fonderia Uno dove verrà presentato il rapporto sul gioco d’azzardo. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Coeso società della salute e saranno presenti Massimiliano Marcucci, responsabile dell’Unità funzionale servizi socio educativi del Coeso, e Tania Barbi, direttrice del Coeso. La presentazione del report sul gioco d’azzardo sarà fatta in collaborazione con Massimiliano Faraoni di Simurg ricerche. All’incontro prenderanno parte Simona Neri, sindaca di Pergine, dal 2016 responsabile Anci Toscana per il contrasto alle ludopatie e al bullismo, e Virginia Balbonesi, del GameL-over. L’evento sarà coordinato dal giornalista Daniele Reali, direttore del Giunco.