Domani la "Caccia alle uova al museo"

Prima una caccia al tesoro tra le sale del museo e poi tutti al lavoro per costruire un coloratissimo cestino di Pasqua. Il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura dedica un’altra giornata alle famiglie e in particolare ai bambini da 6 a 11 anni: l’appuntamento è per domani alle 16 in via Vinzaglio con "Caccia alle uova al museo", a cura degli operatori della cooperativa PromoCultura. Il laboratorio avrà la durata di 2 ore e il costo è di 4 euro per ogni partecipante (2 euro per l’ingresso al museo e 2 euro per l’attività): è possibile prenotare chiamando il numero 0564 48066 oppure scrivendo a [email protected] o a [email protected]

Il programma della giornata prevede una piccola caccia al tesoro tra le sale del museo alla ricerca delle uova di Pasqua nascoste tra le opere d’arte; al termine della caccia al tesoro i bambini potranno creare il proprio cestino di Pasqua.

L’appuntamento successivo con le attività per i più piccoli sarà per sabato 29 aprile con il laboratorio dal tema "Chi sei tu?" con Anna Dimaggio che accompagnerà i bambini nell’attività di costruzione di un leporello – una striscia di carta ripiegata su se stessa – per raccontare la propria storia con collage e disegni.