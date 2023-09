Domani il Consiglio. In approvazione variazione al bilancio

1Consiglio comunale a Castiglione della Pescaia in programma domani. All’approvazione dell’assise il bilancio consolidato del "perimetro di consolidamento del Comune di Castiglione". All’ordine del giorno anche una variazione di bilancio. Infine atto di indirizzo in merito al finanziamento del servizio sanitario nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni.