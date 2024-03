Domani di scena le assemblee delle società

Domani è il giorno delle assemblee per la Società dei Terzieri. Alle 10 si terrà l’assemblea dei soci per adempimenti statutari fondamentali previsti dalla normativa del Terzo settore. L’assemblea dovrà approvare i bilanci consuntivo e preventivo, sono inoltre previste le approvazioni di alcuni regolamenti. L’assemblea annuale è inoltre l’occasione per un confronto fra i soci per la programmazione annuale che anche quest’anno appare molto impegnativa. L’assemblea dei soci è formata dai priori dei tre Terzieri di Borgo, Cittanuova e Cittavecchia e dal sindaco del Comun di Massa Marittima. Successivamente alle 11 l’assemblea dei soci si apre a tutti gli iscritti ai terzieri per un confronto e per informare tutti gli scritti, per valutare le cose fatte nel 2023, programmare il nuovo anno e informare sui temi aperti. "L’assemblea degli iscritti, afferma il rettore Angelo Soldatini, non è prevista dall’attuale assetto del Terzo settore, ma io l’ho voluta fortemente perchè credo che sia un momento di incontro di ascolto, di informazione importante fra il consiglio direttivo e gli iscritti. "E’ un momento di partecipazione – ha detto Angelo Soldatini – di informazione per capire a fondo le tematiche che hanno caratterizzato l’anno passato e di confronto per affrontare gli impegni all’inizio di un nuovo anno". La società sarà impegnata nei giorni 22, 23, 24 marzo per la manifestazione regionale del capodanno dell’Annunciazione che quest’anno la Giunta della Toscana ha scelto di realizzare a Massa Marittima.