Documenti negati Il Tar boccia il Comune

Il Comune nega l’accesso ai documenti, il Tar dà ragione ai ricorrenti.

Il tribunale amministrativo della Toscana si è espresso contro l’ente argentarino dopo il ricorso presentato da alcuni cittadini nei confronti del Consorzio Comparto Boccadoro.

Nel caso specifico, avevano fatto richiesta al Comune di Monte Argentario di accesso e di copia della documentazione, con richiesta formulata il 21 luglio 2022, in seguito alla ricezione di una comunicazione tramite la quale il Comune invitava i ricorrenti alla sottoscrizione della proposta di piano attuativo avanzata dal Consorzio.

Stando al resoconto della sentenza, il Comune tramite il sindaco aveva negato l’accesso e la copia dei documenti richiesti dai proprietari di alcune aree situate nel comparto Consorzio Boccadoro, la cui costituzione risulta essere avvenuta senza che gli stessi abbiano mai ricevuto un invito a parteciparvi.

Nonostante questo, il Comune di Monte Argentario, con una comunicazione dell’8 luglio 2022, aveva rivolto un invito alla sottoscrizione della proposta di piano attuativo di iniziativa privata avanzata dal Consorzio Comparto Boccadoro.

I cittadini interessati avevano chiesto di poter visionare la proposta di Piano Attuativo depositata dal Consorzio e tutti gli elaborati tecnici e le relazioni, cosa negata dal Comune per una legge "che esclude l’accesso nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione".

Il Tar ha dato invece ragione ai ricorrenti, dividendo le spese processuali e dando mandato al Comune di rendere visibili tali documenti perché, in casi particolari, "si possono configurare interessi dotati di attualità, concretezza ed effettività alla conoscenza dei documenti sulla fase preparatoria, soprattutto quando tale documentazione potrebbe essere necessaria anche per attivare una tutela in via giurisdizionale".