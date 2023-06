Docufilm e libro per il centenario della città

Il 2023 sarà l’anno del centenario di Follonica e l’occasione per celebrare collettivamente questa importante ricorrenza. "Un anno di eventi ed iniziative – sottolinea il sindaco Andrea Benini – per riavvolgere la storia della città, combinare le idee e le proposte e guardare al futuro come comunità. Follonica ha una storia recente rispetto alla maggior parte delle città italiane, lunga appena un secolo. Anche per questo i festeggiamenti e gli eventi in programma sono pensati proprio per una città giovane e moderna". "Tanti auguri ai cittadini e alle cittadine di Follonica che quest’anno festeggiano i cento anni dalla nascita del loro comune – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – e nell’occasione sono stati realizzati un libro e un docufilm che documentano molto bene questi cento anni di storia e per questo ho voluto che la presentazione dell’iniziativa parta dal Consiglio regionale. Il caso di Follonica diventa esemplare per la rigenerazione urbana del territorio e per aver colto le nuove occasioni di sviluppo legate al turismo e alla cultura. Follonica da luogo di chiusura e di crisi, con la chiusura della fabbrica, è diventato, oggi, luogo di speranza e di sguardo rivolto al futuro. Queste ricerche servono a ricordare il passato, ad analizzare il presente, ma anche a proiettarsi verso il domani". "La storia di Follonica è esemplare per la Toscana – ha ricordato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – da quando il Granduca Leopoldo II destinò questa area alla trasformazione del ferro, poi da centro industriale è diventata un centro balneare di assoluto riferimento sia dal punto di vista turistico che da quello commerciale e culturale".