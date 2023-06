Doccia fredda a Santa Fiora Per una settimana stop al teleriscaldamento

Per una settimana Amiata Energia non erogherà il servizio di acqua calda sanitaria. La società fa sapere che da lunedì 26 a domenica 2 luglio è necessario un fermo totale della rete di teleriscaldamento di Santa Fiora. Qualche disagio insomma ai cittadini sarà recato ma tutto per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata, necessari per l’ottimizzazione del servizio. Tra gli interventi anche quelli relativa al cambio di tratti di condotta. "Saranno eseguiti – spiega la società Amiata Energia – una serie di interventi straordinari sulla rete di distribuzione, mediante sostituzione di tratti di condotta primaria storicamente soggetti a rotture, spostamenti di cassette di fornitura per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via degli Olmi, oltre a importanti interventi di revamping della Centrale di Pompaggio e delle sottocentrali di zona". Non solo, saranno apportate alcune modifiche alla rete principale. "Contestualmente – prosegue la società - saranno realizzati ulteriori sezionamenti della rete principale a Bagnore, volti a ridurre i tempi di riavvio in caso di guasto. I cantieri saranno aperti contemporaneamente su più turni al fine di limitare il disagio per gli utenti". L’impegno di Amiata Energia va nella direzione di rendere la rete di teleriscaldamento sempre più efficiente, limitando i disservizi ed incrementando la capacità di risolverli nel minor tempo possibile. Il teleriscaldamento è un servizio comodo, moderno e virtuoso che consente alle famiglie di ridurre fortemente i costi rispetto alle fonti energetiche tradizionali. "Stiamo lavorando per migliorare il servizio ed incrementare gli utenti allacciati alla rete di distribuzione – conclude Amiata Energia – mettendo in campo, anche per questa estate, delle offerte promozionali per chi volesse allacciarsi con un contratto Full". Ai clienti che usufruiscono del servizio di teleriscaldamento, Amiata Energia ha lasciato il contatto telefonico: 0564-978022.